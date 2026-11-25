Sentados bajo un flamboyán de flores rojas, Héctor Mahecha y Armando Delgado bromean sobre los kilos de más que trae la mediana edad con una naturalidad que disimula el oscuro pasado que comparten.

Armando fue comandante regional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sembró el terror en el país durante décadas antes de firmar un acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.

Héctor fue uno de sus rehenes. A pesar de su pasado, son buenos amigos.

Tras seis décadas de conflicto, las heridas del conflicto siguen abiertas luego de más de un millón de asesinatos y 9,2 millones de desplazados.

"Nos ven (...) como traidores", dijo a la AFP Héctor en una entrevista conjunta en una finca del oeste del país que ambos desean convertir en parque para la paz.

Colombia creó un tribunal de paz para juzgar los crímenes más graves de las FARC y de las fuerzas de seguridad.

Pero muchos colombianos consideran que los guerrilleros recibieron un trato demasiado benévolo, al evitar la cárcel a cambio de reconocer sus delitos.

El presidente Abelardo de la Espriella, respaldado por Estados Unidos y en el poder desde agosto, prometió derrotar militarmente a guerrilleros y narcotraficantes.

Ha posado para fotografías junto a combatientes muertos y firmó una bomba antes de que fuera lanzada contra rebeldes.

El país, de hecho, conmemoró este 24 de noviembre el décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC en medio de una ola de violencia marcada por un destructivo atentado con coche bomba en la ciudad de Villavicencio y un intento de robo que terminó con una toma de rehenes en la turística Cartagena.

"Nos duele (...) porque nosotros conocimos la guerra", dijo Armando, el alias de las FARC de Jhon Jairo Olivero Grisales.

"Vimos morir soldados (...) con las bombas que colocábamos, pero también civiles", recuerda desde el departamento de Tolima.

- Sin rencor -

La relación entre Héctor y Armando empezó con mal pie.

Se conocieron en lo más cruento del conflicto entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y narcotraficantes. Héctor viajaba a los escondites de las FARC en la montaña para entregar las "vacunas" o pagos extorsivos en nombre de la distribuidora de cerveza de su familia.

Aunque la familia pagaba cada mes, las FARC secuestraron al padre de Héctor en 2004.

Seis meses después, cuando Héctor llegó con el dinero del rescate, Armando le anunció "un cambio de planes".

"Su papá se va, pero usted se queda", recuerda Héctor que le dijo Armando, de 48 años y pelo entrecano, que escucha con la cabeza gacha.

Héctor fue liberado a los nueve días, pero la campaña de terror se intensificó.

La casa y el almacén de los Mahecha fueron blanco de bombas. La hija de Héctor necesitó siete cirugías para recuperarse de las heridas.

"En mi corazón no existe el rencor. Ese capítulo ya pasó", explica Héctor, que aceptó reunirse con Armando en 2024 después de que este pidiera perdón ante el tribunal de paz por el sufrimiento que causó a los Mahecha.

- Nueva violencia -

El rebrote de la violencia de grupos armados que se disputan los lucrativos negocios de la cocaína, la minería ilegal y la extorsión ha hecho que muchos pierdan la fe en el diálogo.

Las organizaciones se han fortalecido ante la demora del Estado en ocupar regiones antiguamente ocupadas por las FARC, según expertos.

Las organizaciones ganan fuerza en territorios que controlaba las FARC y que el gobierno no ha recuperado.

El año pasado, un candidato presidencial fue asesinado en plena campaña. Los atentados con coche bomba, los secuestros y los ataques con drones aumentan poco a poco.

De la Espriella sostiene que el proceso de paz creó impunidad y tomó medidas para recortar el presupuesto del tribunal de paz.

Armando, que se unió a las FARC a los 13 años tras ver cómo los paramilitares mataban a su padrastro, atribuye el repunte de la violencia a la pobreza y la desigualdad.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, según Unicef.

Las organizaciones se aprovechan de jóvenes que no tienen otra opción, explica Armando.

- Asesinatos de exguerrilleros -

Armando, a quien acompañan dos escoltas a todas partes, insiste en que los desmovilizados tampoco lo han tenido fácil.

Más de 500 de los más de 13.000 miembros de las FARC que firmaron el acuerdo de paz han sido asesinados en la última década.

Él mismo ha tenido que mudarse cuatro veces por amenazas contra él y su familia, incluida su hija de siete años.

Pero está convencido de que el acuerdo de paz "es lo mejor que le ha pasado a Colombia".