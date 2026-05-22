Un ex primer ministro de Macron se declara candidato a la presidencial en Francia

El ex primer ministro francés Gabriel Attal anunció este viernes su candidatura a la elección presidencial de 2027, convirtiéndose en el segundo líder de centroderecha en aspirar a suceder a Emmanuel Macron, quien ya no puede presentarse a su reelección.

Attal, de 37 años, se convirtió en enero de 2024 en el primer ministro más joven y en el primero abiertamente homosexual en Francia, y ocupó ese cargo durante ocho meses, tras impulsar como ministro de Educación la lucha contra el acoso escolar.

"Porque amo profundamente Francia y a los franceses, (...) decidí ser candidato a la presidencia", confirmó en Mur-de-Barrez, una zona rural lejos de las escuelas elitistas de la capital en las que se formó este parisino.

Pese a crecer políticamente a la sombra de Macron, cuyo partido Renacimiento dirige ahora, se distanció de él a mediados de 2024 cuando el mandatario convocó inesperadamente y sin consultarle elecciones legislativas anticipadas.

Los comicios sumieron a Francia en una profunda crisis política y dejaron una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayoría y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

La extrema derecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella lidera los sondeos de la primera vuelta de la presidencial, por lo que la unidad en el resto de bloques será clave para aspirar a disputar el balotaje.

En su carrera por la presidencia, Attal enfrenta la candidatura de otro ex primer ministro de Macron, el centroderechista Édouard Philippe, de 55 años y líder de su propio partido, Horizontes.

Aunque dos sondeos de marzo apuntan que Philippe podría vencer a la extrema derecha en un balotaje, su candidatura se vio lastrada esta semana por la apertura de una investigación judicial en su contra por sospechas de desvío de fondos públicos.

Attal ha ido allanando el terreno a su candidatura. En un libro publicado el mes pasado, habla extensamente de su vida privada, como las adicciones de su padre y su muerte temprana o las dificultades de su madre divorciada.

Y también dedica un capítulo a "el hombre de [su] vida": el comisario europeo y excanciller Stéphane Séjourné. "No tengo nada que ocultar", pero "quiero forjar mi vínculo con el pueblo francés por mis luchas, mis valores y mis ideas", agrega.

A la espera de saber si Le Pen o Bardella liderarán la extrema derecha, otros políticos ya confirmaron su candidatura, como el líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon o el exministro conservador Bruno Retailleau.