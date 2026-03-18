Un exgeneral del ejército es nombrado jefe de gabinete de Perú

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, nombró este martes al general retirado del ejército Luis Enrique Arroyo como nuevo presidente del Consejo de Ministros, su segundo jefe de gabinete desde que asumió el poder hace un mes.

Arroyo se desempeñaba como ministro de Defensa en el gabinete que encabezó Denisse Miralles, quien renunció sorpresivamente horas antes, en la víspera de su presentación en el Parlamento para solicitar un voto de confianza para su investidura.

Balcázar tomó juramento a Arroyo en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en Lima.

"Este gabinete de transición asume la misión de conducir una etapa de gobernabilidad enfocada en brindar plenas garantías de transparencia que el proceso electoral requiere", dijo la Presidencia de la República en un comunicado en redes sociales.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas el próximo 12 de abril.

Balcázar también nombró nuevos titulares en las carteras de Defensa, Interior y Economía. Esta última cartera recayó en Rodolfo Acuña, un economista con experiencia en el sector público.

Durante su breve gestión de tres semanas, Miralles enfrentó una crisis por desabastecimiento de gas que impactó principalmente a la capital Lima, de 10 millones de habitantes, debido a un accidente en el tubo de traslado del combustible.

Miralles debía acudir este miércoles al Congreso para solicitar un voto de confianza, como parte del procedimiento legal para su investidura dentro de sus primeros 30 días en el cargo. Si los legisladores no se lo concedían, debía proceder con su renuncia y la de todos sus ministros.

Según la prensa local, el Parlamento, controlado por la oposición derechista, le iba a denegar la confianza.

"La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación (...) en un contexto importante para el país", indicó la oficina de Balcázar en un comunicado publicado en redes sociales.

Balcázar fue nombrado en febrero presidente interino de Perú, después de que su antecesor, José Jerí, fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

Gobernará hasta finales de julio, cuando será reemplazado por un nuevo presidente elegido en las urnas.