Un guatemalteco condenado a 30 años por muerte de 53 migrantes en un camión en EEUU

Un guatemalteco fue condenado este martes a 30 años de prisión, por estar implicado en la muerte de 53 migrantes que viajaban hacinados en el remolque de un camión en Estados Unidos en 2022, informó este martes la Fiscalía.

Se trata de la tercera sentencia en este caso. En 2025, tras ser sometidos a juicio, Felipe Orduña Torres recibió cadena perpetua y Armando González Ortega fue condenado a 83 años de prisión.

"Rigoberto Miranda Orozco, el acusado sentenciado hoy, fue una pieza clave en esta organización de tráfico de personas que causó la muerte de estas 53 personas", dijo a la prensa el Fiscal General para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

En junio de 2022 al menos 64 migrantes, entre ellos ocho niños y una mujer embarazada originarios de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, viajaban en un remolque sin ventilación en Texas, tras haber cruzado la frontera con México.

El aire acondicionado del camión no funcionaba correctamente y la temperatura en el interior se elevó durante el trayecto hacia el norte. El vehículo fue hallado en San Antonio, Texas.

Al final del viaje, 48 de los migrantes, incluida una mujer embarazada, estaban muertos. Dieciséis fueron trasladados a hospitales, pero cinco de ellos fallecieron. Sólo 11 sobrevivieron.