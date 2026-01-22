Un juez de EEUU impide al gobierno revisar los dispositivos incautados a una periodista

Un juez federal de Estados Unidos determinó el miércoles que funcionarios del gobierno no pueden registrar los dispositivos electrónicos de una periodista del Washington Post, incautados por el FBI la semana pasada.

El fallo señala que los objetos no pueden ser revisados debido a un litigio pendiente sobre el allanamiento de su casa.

"El gobierno debe preservar, pero no debe revisar ninguno de los materiales que las fuerzas del orden incautaron" hasta que el la justicia lo autorice, escribió el juez William Porter en la resolución.

A la reportera, identificada como Hannah Natanson, le fueron incautados de su hogar el 14 de enero su computador de trabajo, un computador portátil personal, un teléfono móvil y un reloj.

Natanson, que cubre noticias sobre el gobierno federal, informó sobre los recortes de empleo en Washington tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

La fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi dijo que el registro, ordenado por el Departamento de Defensa, es parte de una investigación sobre una supuesta filtración en el Pentágono de información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

Agentes del FBI le dijeron a Natanson que ella no es el foco de la investigación del gobierno.

"Quien filtró (la información) está actualmente preso", dijo Bondi.

Según documentos judiciales, Aurelio Pérez-Lugones, quien trabajaba como contratista del Pentágono, fue arrestado la semana pasada en el estado de Maryland, aunque no se menciona ningún contacto con periodistas.

Pérez-Lugones fue acusado de llevarse a casa documentos de inteligencia desde octubre de 2025.

Un comunicado de The Washington Post señaló que la incautación de los materiales confidenciales de su periodista "enfría la libertad de expresión, paraliza la labor informativa e inflige un daño irreparable" por cada día que los oficiales continúan en posesión de los equipos.

El periódico le pidió al tribunal que se impida el uso de los materiales y sean regresados inmediatamente. "Cualquier cosa menos que eso autorizaría futuras redadas en redacciones y normalizaría la censura mediante órdenes de allanamiento", continuó el comunicado.

Durante el actual gobierno de Trump, el Departamento de Defensa ha impuesto nuevas políticas restrictivas para los medios de comunicación. Limitó el acceso a los medios dentro del Pentágono, obligó a algunos a desalojar oficinas en el edificio y redujo drásticamente el número de ruedas de prensa.