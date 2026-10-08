Un juez decide la suerte de los presuntos asesinos de unos surfistas en México

Un juez tiene previsto fallar este jueves sobre la responsabilidad de los tres sospechosos en el asesinato en México de tres surfistas extranjeros que provocó indignación internacional.

Los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron ultimados en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano que atrae a miles debido a su intenso oleaje.

Los imputados son tres mexicanos acusados de homicidio durante un intento de robo. La fiscalía pide 150 años de cárcel para cada uno.

La audiencia -programada para las 13h00 locales (20H00 GMT)- servirá para que acusados y familiares de las víctimas presenten alegatos finales antes de conocer el veredicto. De ser hallados culpables, el juez dictará sentencia el viernes.

Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos, tomarán la palabra. Ambos viajaron desde Australia para el juicio, en el que participan como "covíctimas".

La madre de Rhoad, Page, y su viuda, Natalie Weirtz, intervendrán igualmente por videollamada desde Estados Unidos.

"Es un infierno", dijo Martin Robinson durante la audiencia del pasado 8 de septiembre. "Es difícil para un padre perder a un hijo, y nosotros perdimos a dos".

Otros turistas extranjeros ya fueron blanco de ataques criminales en el Pacífico mexicano. Dos surfistas australianos fueron asesinados en 2015 cuando viajaban por el estado de Sinaloa. Sus cuerpos fueron quemados.

- Regreso a Australia -

Ensenada se ubica en Baja California, un estado fronterizo golpeado por la violencia del narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes sorprendieron a los surfistas para robarlos y luego los mataron a balazos.

Fueron declarados desaparecidos el 27 de abril de 2024 y sus cuerpos hallados el 3 de mayo ocultos en un acantilado. Presentaban impactos de bala en la cabeza.

Jesús Gerardo, alias "El Kekas", fue señalado como el cabecilla de los agresores y principal artífice del crimen. Su apellido se omite por razones jurídicas. Su novia -Ary Silva, de 23 años- fue condenada en noviembre a dos décadas en prisión tras admitir que instigó el robo.

Su defensa presentó testigos, al igual que la de otro de los acusados, Irineo Francisco. La defensa de Ángel Jesús renunció a hacerlo el jueves.

Los Robinson ofrecerán declaraciones a la prensa después del eventual dictamen de sentencia. Posteriormente, viajarán a San Diego, Estados Unidos, donde tomarán un vuelo de regreso a Australia.

Callum Robinson se mudó a Estados Unidos desde que era estudiante universitario para jugar lacrosse. Su hermano Jake era médico y, además del surf, practicaba básquetbol y natación.

Rhoad jugó fútbol profesional en Guatemala y estaba comprometido para casarse al momento de su muerte. Tenía una empresa de ropa en San Diego.

Los Robinson abrieron una fundación para honrar la memoria de Jake y Callum. Promueve el deporte y la superación personal.