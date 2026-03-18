Un juez ordena al gobierno de Trump reincorporar a personal de Voice of America

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el martes al gobierno de Donald Trump reincorporar a más de 1.000 empleados de la emisora Voice of America (VOA) a sus puestos de trabajo y reanudar las transmisiones de este medio financiado por el gobierno.

El fallo del juez de distrito Royce Lamberth llega 10 días después de que el magistrado determinara que la persona elegida por Trump para supervisar despidos masivos en VOA fue nombrada de forma ilegal, lo que invalida los recortes de personal.

Kari Lake anunció amplios recortes de puestos de trabajo y de financiación tras ser designada por Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), que administra VOA, Radio Free Europe, Radio Free Asia y otras emisoras.

Lake, expresentadora de televisión local en Arizona, es una ferviente partidaria de Trump y encabeza la iniciativa del presidente para desmantelar los medios financiados por el gobierno, a pesar de las querellas legales y las críticas de que los adversarios de Estados Unidos se beneficiarán.

Lamberth ordenó la reincorporación antes del 23 de marzo de 1.042 empleados, que han estado de baja administrativa remunerada durante el último año.

El juez también ordenó a la USAGM presentar un plan antes de la próxima semana para reanudar las emisiones internacionales.

La VOA se creó después de la Segunda Guerra Mundial como un instrumento clave del "poder blando" estadounidense en todo el mundo.

Tres empleados de VOA que presentaron una demanda para revertir las decisiones de Lake celebraron la decisión del juez.

"Queremos comenzar a reparar el daño que Kari Lake ha infligido a nuestra agencia y a nuestros colegas, retomar nuestro mandato del Congreso y reconstruir la confianza de la audiencia global a la que no hemos podido servir durante el último año", afirmaron en un comunicado.

El gobierno de Trump planea apelar la decisión anterior del juez, en la que declaró ilegal el nombramiento de Lake.

Trump ataca con frecuencia a los medios de comunicación y critica que la estructura de VOA impide la intervención gubernamental en sus coberturas.