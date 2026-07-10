Un millón de mujeres y niñas desatendidas tras los recortes en ayuda humanitaria, segun la ONU

Al menos un millón de mujeres y niñas se quedaron sin ayuda desde enero de 2025 debido a los recortes presupuestarios en los organismos que intervienen en situaciones de crisis, alerta este viernes un informe de ONU Mujeres.

Las organizaciones humanitarias enfrentan importantes recortes en la ayuda internacional, especialmente desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

En consecuencia, "al menos un millón de mujeres y niñas afectadas por conflictos y crisis han perdido el acceso a servicios y apoyo esenciales", declaró a periodistas en Ginebra Sofía Calltorp, directora de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

"Sabemos que esta cifra es solo la punta del iceberg", afirmó, al calificar de "profundamente inquietantes" las conclusiones de este nuevo reporte.

Basado en las respuestas de 855 oenegés en 52 países afectados por crisis y conflictos, el documento revela que nueve de cada diez de estas organizaciones "ya no pueden satisfacer las necesidades actuales, como consecuencia de la mayor disminución anual jamás registrada en la ayuda pública al desarrollo".

"Las organizaciones de mujeres que están en riesgo de cierre se encuentran en la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo", advierte.

En países como Afganistán, República Democrática del Congo y Haití intervienen "donde los actores internacionales no pueden hacerlo y permanecen en el terreno mucho después de que la atención mundial se haya desviado hacia otros temas", precisó Calltorp.

El texto destaca que el personal del 65% de las organizaciones dirigidas por mujeres trabaja sin remuneración para garantizar la continuidad de los servicios, mientras "las necesidades alcanzan niveles históricos".

Además, el 86% de las oenegés consultadas informaron de un aumento de la violencia de género en las comunidades, mientras que los casos de agresión sexual relacionada con los conflictos "se duplicaron en 2025".

"El desmantelamiento de las organizaciones de mujeres no está ocurriendo en la nada, sino en el contexto de una reacción global en contra de los derechos de las mujeres y niñas", concluyó Calltorp.