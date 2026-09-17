Un muerto cerca de Barcelona por las fuertes lluvias que azotan España

Los equipos de rescate españoles recuperaron este jueves el cuerpo de un hombre arrastrado por inundaciones cerca de Barcelona, luego de que lluvias torrenciales azotaran la costa mediterránea del este del país y dejaran calles inundadas y interrumpieran el tráfico.

Este diluvio se produce cuando España, sacudida por el cambio climático, salía de su verano más caluroso registrado y de un inicio de septiembre excepcionalmente cálido.

La agencia meteorológica nacional Aemet emitió el miércoles advertencias por lluvias intensas en las regiones del este, y aplicó brevemente la alerta roja máxima para Barcelona ante la amenaza de inundaciones repentinas.

Los bomberos catalanes informaron en la red social X que habían "localizado el cuerpo sin vida de un hombre" en Olivella, unos 40 kilómetros al oeste de Barcelona.

El sujeto conducía un auto que fue "arrastrado" por un arroyo, agregó el cuerpo de bomberos.

Las autoridades instaron a la población de Cataluña y la Comunidad Valenciana a evitar desplazamientos innecesarios y a actuar con extrema precaución.

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió en X sobre "situaciones muy complicadas".

Las autoridades enviaron alertas masivas por teléfono a los residentes de algunas zonas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la provincia de Almería, en el sureste.

En Barcelona, se cerraron algunas estaciones de metro y se desviaron las rutas de los autobuses mientras las calles quedaban inundadas.

Los trenes regionales también sufrieron interrupciones y los vuelos sufrieron retrasos o fueron cancelados en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, el segundo más transitado de España.

En la región vecina de Valencia —marcada por las inundaciones de 2024 que causaron la muerte de más de 230 personas—, el servicio meteorológico Avamet registró más de 70 milímetros de lluvia en solo media hora en varios municipios.

Los servicios de emergencia reportaron 478 incidentes en la provincia de Valencia, en su mayoría causados por daños materiales, filtraciones y trastornos en el tráfico.

En la capital regional del mismo nombre, se suspendieron todas las líneas de metro, mientras que las inundaciones cerraron el aeropuerto de la ciudad durante horas, lo que provocó el desvío de 12 vuelos, informó la operadora Aena.

Además, un partido de fútbol de primera división en la ciudad de Valencia entre el Levante y el Athletic de Bilbao se pospuso debido a que el campo estaba anegado y el agua se filtró en el túnel de los jugadores.

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen azotar el este de España en otoño, ya que el mar absorbe calor durante el verano, lo que provoca una mayor evaporación y lluvias más intensas.