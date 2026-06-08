Un muerto en ataque ucraniano con drones contra un tren en Rusia

Un ataque ucraniano con drones contra un tren de pasajeros que iba de Moscú a Crimea mató al asistente del conductor e hirió al conductor, informó el lunes una autoridad de la península anexada por Rusia.

"Como resultado de un ataque enemigo con drones contra la locomotora de un tren de pasajeros en la ruta Moscú-Simféropol, el conductor fue herido y su asistente murió según los datos preliminares", indicó en Telegram Serguéi Aksionov, jefe regional de Crimea instalado por Rusia.

Señaló que ningún pasajero resultó herido en el ataque.

Rusia anexó la península de Crimea en 2014.