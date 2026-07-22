Un muerto y 15 heridos en ataques ucranianos con drones en Rusia

Una persona murió y 15 resultaron heridas en ataques nocturnos ucranianos con drones en el sur de Rusia, que tuvieron como objetivo, entre otros, los almacenes del gigante del comercio electrónico Wildberries, informaron este miércoles las autoridades.

La empresa, muy popular en Rusia, ha sido blanco de ataques por segunda vez en pocos días. El bombardeo anterior, llevado a cabo el sábado contra dos importantes almacenes cerca de Moscú, dejó ocho empleados muertos y provocó incendios.

"Esta noche, nuestros centros logísticos fueron atacados en Krasnodar y Nevinnomissk", indicó Tatiana Kim, directora ejecutiva de Wildberries, en un comunicado en Telegram.

Precisó que las ofensivas dejaron "heridos" y que el personal fue evacuado.

Según el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, diez personas sufrieron lesiones en el ataque contra un complejo de almacenes en esa localidad.

Además, una persona falleció luego de que restos de un dron impactaran contra una empresa en la ciudad de Armavir, lamentó.

En Nevinnomissk, en la región sureña de Stávropol, "un complejo de almacenes se incendió tras un ataque con drones", cinco personas resultaron heridas, indicó también el gobernador regional Vladimir Vladimirov.

A las 05H30 GMT, las labores de extinción seguían en curso en los almacenes atacados en Krasnodar, al igual que en Nevinnomissk, según las autoridades locales.

Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una pesquisa por "atentado" debido a "los ataques de unidades armadas ucranianas contra los centros logísticos en Krasnodar y Nevinnomissk".

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los ataques se han intensificado en los últimos meses en ambos lados del frente, lo que ha provocado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

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