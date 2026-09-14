Un muerto y 25 desaparecidos al naufragar una embarcación de migrantes en Grecia

Una persona murió y otras 25 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes frente a la isla griega de Gaudos, cerca de Creta, anunció este lunes a la AFP un representante de la guardia costera griega.

"Cincuenta y una personas fueron rescatadas por dos barcos que se encontraban cerca, un carguero y un petrolero", precisó.

Según testimonios de los sobrevivientes, 77 personas viajaban a bordo de la embarcación.

Creta y la isla cercana de Gaudos, frente a las costas libias, se han convertido en la principal puerta de entrada para los solicitantes de asilo en Grecia, desde donde son trasladados a centros de acogida en islas del mar Egeo o en la Grecia continental.

Creta solo dispone de una estructura de alojamiento provisional para los solicitantes de asilo, pero el ministerio ha prometido la creación de un centro de acogida próximamente.

Según datos del Ministerio de Migraciones y Asilo, citados a finales de agosto por la agencia de noticias griega Ana, el número de llegadas de migrantes ha disminuido en casi un tercio durante los últimos doce meses.

De 61.112 entre agosto de 2024 y agosto de 2025, pasaron a 41.998 en el mismo período de 2025 a 2026, es decir, cerca de 20.000 llegadas menos.