Un naufragio frente a Libia deja 53 migrantes muertos o desaparecidos

Cincuenta y tres personas murieron o están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 55 migrantes frente a las costas de Libia, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y precisó que dos nigerianas pudieron ser rescatadas.

Esas 55 personas estaban a bordo de una embarcación neumática, afirmó la OIM en un comunicado.

"La embarcación naufragó al norte de Zuwara, en Libia, el 6 de febrero. Solo dos mujeres nigerianas fueron rescatadas en una operación de búsqueda y salvamento realizada por las autoridades libias. Una de las sobrevivientes declaró que perdió a su marido, y la otra dijo que perdió a sus dos bebés en la tragedia", indicó la OIM en un comunicado.

Según los testimonios de los sobrevientes, la embarcación, que transportaba africanos, salió de Zauia, cerca de Trípoli, el 5 de febrero en la noche, agregó la OIM. Naufragó seis horas más tarde, añadió.

Esta tragedia aumenta a por lo menos 484 el número de migrantes señalados como muertos o desparecidos en la ruta migratoria del Mediterráneo central en 2026, según la OIM.

La agencia de la ONU dice que la ruta migratoria del Mediterráneo central es la más mortal en el mundo, con 1.340 muertos registrados el año pasado.

La OIM subraya "la necesidad de una cooperación internacional reforzada y de respuestas centradas en la protección para luchar contra las redes de contrabando y la de trata de personas".