Un oficial de la Marina de EEUU dice que la venta de armas a Taiwán está en "pausa" por la guerra en Irán

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos dijo el jueves que las ventas de armas a Taiwán fueron puestas en "pausa", para garantizar que el ejército estadounidense cuente con munición suficiente para la guerra en Irán.

Washington sólo reconoce a Pekín, pero según su propia legislación está obligado a proporcionar armas a la isla de gobierno autónomo, frente a una China que no descarta el uso de la fuerza algún día para tomar el control.

Actualmente está paralizada la compra por parte de Taiwán de un paquete de armas norteamericanas por 14.000 millones de dólares.

El futuro de la isla fue precisamente uno de los temas dominantes en la reciente visita del presidente norteamericano Donald Trump a Pekín. Allí, su anfitrión y homólogo, Xi Jinping, le advirtió severamente que una gestión inadecuada de la cuestión podría conducir a ambas potencias a un "conflicto".

"En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con las municiones que necesitamos para [la operación] Furia Épica", aseguró a propósito el secretario en funciones de la Marina, Hung Cao, ante el Congreso.

"Nos estamos asegurando de tenerlo todo; más adelante las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario", explicó.

El Departamento de Estado y el Pentágono no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Cao.

La portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, zanjó este viernes que "no hay información que indique que Estados Unidos tenga la intención de hacer ajustes a esta venta de armas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha comprometido a seguir adelante con la venta del paquete de 14.000 millones de dólares, lo que ha suscitado preocupación sobre su compromiso con el apoyo a Taiwán.

Antes de su visita a China, el magnate dijo que hablaría con Xi Jinping sobre la venta de armas a la isla. Esto representa un giro respecto a la posición previa de Washington de no consultar a Pekín sobre el asunto.

Posteriormente, el mandatario señaló que no había asumido ningún compromiso con Xi sobre Taiwán, y que tomaría una decisión sobre la venta de armas "en un período de tiempo relativamente corto".

Un portavoz de la cancillería china recordó este viernes en rueda de prensa que la "oposición decidida [de Pekín] a la venta de armas de Estados Unidos en favor de la región china de Taiwán es sólida, clara y firme".