Un proceso de extradición de Assange "amañado", según responsable de Wikileaks

El redactor jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó el miércoles que los procesos judiciales británicos relacionados con la extradición a Estados Unidos de Julian Assange son "corruptos" y están "amañados", antes de una audiencia decisiva el lunes sobre el caso.

La justicia británica decide el lunes si otorga a Julian Assange un último recurso en Reino Unido para evitar su extradición a Estados Unidos, en caso de que este país no ofrezca nuevas garantías sobre el trato que reservaría al fundador de Wikileaks.

"Está muy claro que los procesos en los tribunales del Reino Unido (contra Assange) están corruptos. El caso está amañado contra Julian", afirmó Hrafnsson en una rueda de prensa en Londres.

"Sé que estas son palabras duras que solemos usar para los tribunales de países no europeos, no de países occidentales, pero he llegado a la conclusión de que es absolutamente el caso. Esto es corrupción institucional, a nivel judicial. Julian Assange es un prisionero político, está muy claro", añadió el islandés.

La mujer de Julian Assange, Stella, no desdijo al redactor jefe de Wikileaks.

"No espero un resultado racional de los tribunales. ¿Tengo alguna esperanza de que hagan lo correcto y que Julian gane al final? Por supuesto que tengo que tener cierta fe en el hecho de que eso puede suceder. Y espero que así sea. Pero he observado lo que ha sucedido durante los últimos cinco años (desde su encarcelamiento en Reino Unido) y creo que el análisis de Kristinn es sólido", explicó Stella Assange.

- Recurso a tribunal europeo -

La justicia británica anunciará este lunes si las garantías que eventualmente haya presentado Estados Unidos son o no satisfactorias.

En caso de no considerarlas satisfactorias, Assange contaría con un último recurso en Reino Unido.

Si la justicia británica considera que son satisfactorias, a Assange le quedaría como último recurso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Por supuesto, estamos dispuestos a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero esa es una medida excepcional. No es un derecho de apelación garantizado", señaló Jennifer Robinson, abogada de Julian Assange.

El fundador de WikiLeaks dispondría de un plazo de dos semanas, según sus abogados, antes de hacerse efectiva la extradición, para presentar ese recurso ante el TEDH.

Assange, de 52 años, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán.

Stella Assange explicó que no tiene ningún indicio de lo que pueden decidir el lunes los tribunales británicos.

"Tengo la sensación de que cualquier cosa podría pasar en este momento. Julián podría ser extraditado o liberado", afirmó.

- Riesgo de suicidio -

Julian Assange espera estar presente en la audiencia, dijo su esposa, que añadió que su salud mental es motivo de "extrema preocupación" y que "su supervivencia está en juego" ante el riesgo de suicidio.

"Vengo de visitarlo ahora en la prisión de Belmarsh (al sureste de Londres). Está bajo una enorme presión. Tiene problemas para dormir. Creo que es una cuestión de dominio público que la salud mental de Julian es una preocupación extrema. Y que su supervivencia está en juego", explicó Stella Assange.

"Todas las pruebas psiquiátricas concluyeron que existe un riesgo muy grave de suicidio", añadió.

Debido a ese riesgo, la justicia británica se había negado inicialmente en enero a dar luz verde a la extradición del fundador de Wikileaks, antes de revocar esa primera decisión en febrero.

Tras aquellos dos pasos, la justicia británica pidió en marzo garantías a Estados Unidos sobre el trato que darían a Assange.

"Joe Biden todavía tiene la oportunidad de ser el presidente estadounidense que ponga fin a esto, actuando en interés de la libertad de prensa en el periodismo, en lugar de permitir este procesamiento tan peligroso que empañará para siempre la reputación del país", afirmó Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros Sin Fronteras (RSF).