Un tribunal británico da la razón a un grupo propalestino que recurrió tras ser declarado terrorista

Un tribunal londinense estimó el viernes que la prohibición por el gobierno británico del grupo Palestine Action en 2025 fue "desproporcionada", dando la razón a sus partidarios, con centenares de ellos detenidos durante manifestaciones contrarias a la ilegalización.

"La prohibición se tradujo en una interferencia muy sustancial con la libertad de expresión y el derecho de reunión", consideró la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Victoria Sharp, al leer un resumen de la decisión en Londres.

El gobierno británico proscribió el grupo Palestine Action, en virtud de la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en junio de 2025 en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños estimados en 7 millones de libras (9,5 millones de dólares).

La prohibición del movimiento, clasificado como terrorista el pasado mes de julio, sigue sin embargo en vigor por el momento, para dar tiempo al gobierno a "considerar una apelación", añadió la jueza.

El gobierno reaccionó con rapidez, y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, confirmó que apelará la decisión.

"Estoy decepcionada por la decisión del tribunal y no estoy de acuerdo con la idea de que prohibir a esta organización terrorista sea desproporcionado", afirmó Mahmood.

"Los ministros de Interior deben conservar la capacidad de actuar para proteger nuestra seguridad nacional y mantener a la población a salvo. Tengo la intención de impugnar este fallo ante el Tribunal de Apelación", añadió.

Tres activistas de Palestine Action, en prisión preventiva, pusieron el 15 de enero fin a una huelga de hambre iniciada 73 días antes.

Otros cuatro activistas de Palestine Action habían suspendido anteriormente su huelga de hambre.

Todos ellos, detenidos en espera de juicio, están siendo procesados por intrusión y actos de vandalismo cometidos en nombre de Palestine Action, en particular en la base de la Royal Air Force y contra la empresa armamentística israelí Elbit Systems, esta última acción en agosto de 2024.

La activista climática sueca Greta Thunberg fue detenida el 23 de diciembre en Londres durante una manifestación en apoyo a los activistas de Palestine Action y fue liberada bajo fianza unas horas más tarde.