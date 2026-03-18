Un tribunal francés ordena nuevas pesquisas en el caso contra el chileno Zepeda por asesinato

La justicia francesa aceptó este miércoles una de las cuatro demandas de nuevas pesquisas presentadas por la defensa del chileno Nicolás Zepeda, juzgado por tercera vez por el asesinato en 2016 de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki.

Zepeda fue condenado en apelación en 2023 a 28 años de prisión por asesinato premeditado en este mediático caso sin cadáver, pero la Corte de Casación francesa ordenó repetir el juicio al estimar irregularidades.

El nuevo juicio comenzó el martes en Lyon, en el este de Francia, con el esperado pedido de los abogados de la defensa, Sylvain Cormier y Robin Binsard, al presidente del tribunal para que ordenara nuevas pesquisas.

Las pesquisas solicitadas incluyen pedir nuevas informaciones a Facebook sobre el uso de la cuenta de Kurosaki días después de su desaparición, y tomar declaración de un amigo suyo que debía visitarla la semana de los hechos.

Los letrados pidieron además interrogar a una mujer que podría haberse cruzado con Zepeda después de supuestamente matar a su exnovia e identificar ADN hallado en un cojín de la habitación, que no corresponde a ninguno de los dos.

El presidente del tribunal, Éric Chalbos, aceptó sólo la última y ordenó a uno de los investigadores del caso que comprobara si los restos de ADN no identificados coincidían con los presentes en un registro nacional de huellas genéticas de delincuentes y desaparecidos, entre otros.

La defensa considera "crucial" identificar estos restos presentes en una almohada que, según la acusación, Zepeda podría haber utilizado para asfixiar a Kurosaki en la habitación de la residencia universitaria de Besanzón, donde estudiaba la joven de 21 años.

"Incluso si este ADN no está identificado en un archivo, (...) permite una zona de duda en beneficio de Zepeda", apuntó a la prensa Binsard. "Es ya un fracaso enorme para esta investigación", abundó Cormier.

La abogada de la familia de Kurosaki, Sylvie Galley, consideró las demandas "una cortina de humo". "Estamos aquí en el marco de un caso por asesinato y nos perdemos en digresiones que no tienen ningún sentido", agregó.

El presidente del tribunal solicitó el resultado de las nuevas pesquisas "lo antes posible", pero mantuvo el desarrollo del juicio.

Hasta el 26 de marzo, el tribunal debe determinar si el chileno mató a Kurosaki en diciembre de 2016 en la habitación 106 de la residencia universitaria de Besanzón, antes de deshacerse del cuerpo en un bosque o en un río cercanos.