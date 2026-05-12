Una alcaldesa de California es acusada de ser agente de China

La alcaldesa de una ciudad de California fue acusada de actuar como agente del gobierno chino, anunció el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

Eileen Wang, de 58 años, presentó su renuncia el lunes a la alcaldía de Arcadia, según el sitio web de esa ciudad de 50.000 habitantes situada en las afueras de Los Ángeles.

La mujer aceptó declararse culpable y enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La alcaldesa y un cómplice, Yaoning Sun, difundieron "propaganda" a favor del gobierno de Pekín entre la comunidad china de la ciudad, a través del sitio web que administraban.

"Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones de funcionarios del gobierno [chino] para publicar contenido [prochino] en el sitio web", dijo el Departamento de Justicia.

Sun se declaró culpable en 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero y cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión.

El presidente Donald Trump visitará Pekín esta semana y prevé reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.