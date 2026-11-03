Una caravana de migrantes en Honduras se prepara para salir a EEUU en un día clave para Trump

Decenas de personas se reunieron en el norte de Honduras para partir este martes en caravana a Estados Unidos esperanzados de que las elecciones legislativas le resten poder al presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantiene una ofensiva contra la migración irregular.

La caravana sale desde la localidad de San Pedro Sula el mismo día de los comicios clave en los que republicanos y demócratas se disputan el control del Congreso.

"Ese Trump sale (en estas elecciones), por eso nos estamos arriesgando. Aquí (en Honduras) no tenemos más nada", dijo a la AFP Jimena Morazán, de 47 años, quien viaja con cinco miembros de su familia.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes que parte de Honduras desde septiembre. A las anteriores se sumaron salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y mexicanos en el trayecto hacia la frontera sur de Estados Unidos.

"Nos enteramos en las redes sociales que iba a salir una caravana y decidí irme con mi familia", explicó Jesús Carías, de 30 años.

El hombre, acompañado por su esposa y tres hijos menores, reconoce que será "complicado" el viaje. "Vamos de la mano de Dios a ver qué decisión toman allá", añadió Carías, que intentará por cuarta vez entrar a Estados Unidos.

El gobierno de Trump advirtió el jueves que retirará las visas a los organizadores de estas caravanas, cuyas convocatorias se realizan principalmente en Tiktok y WhatsApp.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa señaló en X que las caravanas "no tienen ninguna posibilidad de ingresar" a territorio estadounidense.

Trump hizo de la lucha contra la inmigración uno de sus principales ejes de política interna, con redadas en todo el país y una política de cero admisiones en la frontera sur.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la semana pasada que desde enero de 2025 ha revocado el estatus migratorio de 2,2 millones de extranjeros, además de restringir los permisos de trabajo.