"Una decena" de nuevas presuntas víctimas de Epstein acuden a la Fiscalía de París

"Una decena" de nuevas presuntas víctimas del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein acudieron a la Fiscalía de París, declaró este domingo la fiscal Laure Beccau.

La Fiscalía de París abrió una investigación por "trata de seres humanos" después de que el gobierno estadounidense publicara miles de ficheros del delincuente sexual, fallecido en 2019.

El objetivo es identificar a quienes pudieron haberle facilitado sus delitos en Francia, por ejemplo, presentándole a sus víctimas.

"Ninguna de las personas susceptibles de ser investigadas ha sido interrogada" hasta ahora, precisó la fiscal en la radio RTL.

En total se han manifestado unas veinte víctimas. De ellas, hay una decena de las que la Fiscalía no tenía constancia.

"Hemos sacado la computadora de Epstein, su telefonía, sus libretas de direcciones" y están siendo analizados de nuevo, indicó Beccau.

Según ella, cuando los investigadores conozcan "al completo" las relaciones "de Epstein con los otras protagonistas" de su red en Francia, "interrogar[án] a los acusados".

Jeffrey Epstein mantuvo relaciones durante mucho tiempo con las élites políticas y económicas de todo el mundo.

En julio de 2019, fue detenido e inculpado por explotación sexual de menores y asociación de malhechores. Fue hallado ahorcado en su celda el 10 de agosto de 2019, cuando estaba a la espera de proceso. Según la autopsia, se suicidó.