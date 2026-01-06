Una intensa nevada provoca cinco muertes en accidentes de tránsito en Francia

Cinco personas murieron en varios accidentes de tránsito en Francia provocados por una intensa nevada que afectó el lunes el funcionamiento de aeropuertos, trenes y vehículos en este país, el Reino Unido y Países Bajos, informaron el martes las autoridades.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, reconoció que el fenómeno había sido "un poco subestimado" por los servicios meteorológicos.

Un accidente se registró el lunes en la localidad de Presles-en-Brie, a poco más de 30 km de París, cuando un camión patinó en la vía y chocó contra una furgoneta que venía en sentido contrario, reportó la gendarmería francesa a la AFP.

El conductor de la furgoneta falleció y otras dos personas resultaron heridas, según las autoridades.

Una segunda persona murió cuando su vehículo cayó al río Marne tras golpear el borde de una acera debido a las condiciones climáticas en Perreux-sur-Marne, al este de París, informó una fuente policial.

El martes, tres personas fallecieron en dos accidentes provocados por el hielo en la carretera en el departamento de Landes, al suroeste del país hacia la frontera con España.

La prefectura policial de París había pedido el lunes a los automovilistas regresar temprano a sus hogares debido a la nevada que se produjo por la tarde y limitó la velocidad de circulación a 80 km/h en las autopistas.

Mientras tanto, el transporte público en París retomó este martes su funcionamiento normal, tras las interrupciones provocadas por la nevada.

En la capital francesa, las líneas de autobús que habían sido suspendidas el lunes fueron restablecidas el martes por la mañana, mientras que los trenes urbanos, tranvías y metro operaban con normalidad, informó la RATP, la empresa encargada del transporte público de la ciudad.

Météo‑France levantó el martes una alerta por nieve y hielo que estaba vigente en 26 departamentos del noroeste y para el miércoles se esperan nuevas nevadas y lluvias en gran parte del norte del país.

Debido a la situación de la víspera en los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly, las aerolíneas tuvieron que reducir sus vuelos en un 15% debido a las intensas nevadas.

En Países Bajos se cancelaron cerca de 700 vuelos en la terminal aérea de Ámsterdam-Schiphol, es decir, más de la mitad de los aproximadamente 1.200 despegues y aterrizajes previstos.

El tráfico ferroviario también sufrió fuertes perturbaciones, especialmente en la región de Ámsterdam, y los trenes Eurostar que conectan los Países Bajos con París y Londres dejaron de circular.

El martes varias líneas de trenes de larga distancia estaban interrumpidas por la nieve o funcionaban con restricciones de velocidad, sobre todo en el oeste de Francia, reportó la empresa ferroviaria SNCF.