Una legisladora australiana pierde una pierna tras ser atacada con un vehículo

Una legisladora australiana fue embestida por un vehículo en un ataque intencional ocurrido en un pueblo rural y perdió una pierna en la acción, informaron el martes medios locales.

La diputada Helen Haines fue sometida por la noche a una cirugía y según la televisión nacional ABC y el diario Sydney Morning Herald, perdió una de sus piernas.

La dirigente de 65 años fue embestida la tarde del lunes por un vehículo SUV frente a su despacho en la localidad de Wangaratta y sufrió heridas críticas en lo que las autoridades calificaron como un acto "deliberado" de violencia.

La violencia política es rara en Australia, aunque la policía ha documentado un aumento sostenido en las amenazas y abusos contra los políticos del país.

El primer ministro Anthony Albanese consideró el ataque como una "prueba de nuestro carácter" y expresó su apoyo a Haines, quien ha sido elogiada por sus esfuerzos por aumentar la transparencia en la política y combatir la corrupción.

"Helen permanece en el hospital en condición crítica. Hablé anoche con su esposo Phil y ella fue operada", declaró Albanese al programa matinal australiano Sunrise.

Indicó que Haines estaba sacando cosas del maletero de su vehículo cuando ocurrió el choque.

Testigos dijeron a la ABC que escucharon un impacto y luego vieron a una mujer prensada entre dos autos.

"Está claro que fue un acto deliberado", aseguró Albanese.

El conductor, un hombre de 43 años, fue retenido por un barbero local, Ricky Jeffries, celebrado como un "héroe".