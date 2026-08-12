Una muerta y 172 rescatados en segundo ferri incendiado en pocos días en Indonesia

Una mujer murió y otras 172 personas fueron rescatadas de un ferri que se incendió el miércoles frente a la turística isla de Bali, informaron las autoridades, en el segundo incidente de este tipo en pocos días en Indonesia.Un buque de la marina y otros dos barcos ayudaron a evacuar a los ocupantes de la embarcación de pasajeros, incluyendo dos turistas australianos, dijo a la AFP el oficial de rescate Muhamad Hariyadi.Una mujer indonesia de 19 años fue declarada muerta, indicó Hariyadi, jefe de la agencia de búsqueda y rescate en la isla de Lombok, adonde se dirigía el ferri desde Bali.Un fotógrafo de la AFP en Lembar, en la costa oeste de Lombok, observó un cuerpo llevado a la localidad en una bolsa.El sobreviviente Kiky Okta Pradika, de 25 años, dijo a los periodistas en Lembar que tomó un chaleco salvavidas antes de saltar por la borda junto a otros pasajeros."Pasaron algunas horas antes de que llegaran a ayudar", contó.Botes de búsqueda y rescate se encontraban en el lugar y un helicóptero realizaba la vigilancia desde el aire.No obstante, incialmente no se informó de personas desaparecidas o heridas por el incendio en el barco.La semana pasada, cinco personas murieron cuando un ferri se incendió frente a la isla de Java.Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas que depende en gran medida de las conexiones por barco.Las normas de seguridad laxas y el clima impredecible son las principales causas de estos desastres.