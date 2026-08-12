Una muerta y 172 rescatados en segundo ferri incendiado en pocos días en Indonesia

Una mujer murió y otras 172 personas fueron rescatadas de un ferri que se incendió el miércoles frente a la turística isla de Bali, informaron las autoridades, en el segundo incidente de este tipo en pocos días en Indonesia.

Un buque de la marina y otros dos barcos ayudaron a evacuar a los ocupantes de la embarcación de pasajeros, incluyendo dos turistas australianos, dijo a la AFP el oficial de rescate Muhamad Hariyadi.

Una mujer indonesia de 19 años fue declarada muerta, indicó Hariyadi, jefe de la agencia de búsqueda y rescate en la isla de Lombok, adonde se dirigía el ferri desde Bali.

Un fotógrafo de la AFP en Lembar, en la costa oeste de Lombok, observó un cuerpo llevado a la localidad en una bolsa.

El sobreviviente Kiky Okta Pradika, de 25 años, dijo a los periodistas en Lembar que tomó un chaleco salvavidas antes de saltar por la borda junto a otros pasajeros.

"Pasaron algunas horas antes de que llegaran a ayudar", contó.

Botes de búsqueda y rescate se encontraban en el lugar y un helicóptero realizaba la vigilancia desde el aire.

No obstante, incialmente no se informó de personas desaparecidas o heridas por el incendio en el barco.

La semana pasada, cinco personas murieron cuando un ferri se incendió frente a la isla de Java.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas que depende en gran medida de las conexiones por barco.

Las normas de seguridad laxas y el clima impredecible son las principales causas de estos desastres.