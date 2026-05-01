Unas 30 personas desaparecidas al hundirse un barco en Uganda, según la policía

Unas treinta personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación en un río del oeste de Uganda, anunció este miércoles la policía, que hasta ahora solo ha podido hallar a un sobreviviente.

La embarcación transportaba a "entre 35 y 40 pasajeros por el río Nguse", en el distrito de Kagadi, indicó la policía en X. Añadió que por el momento no puede confirmar "el número exacto de personas desaparecidas".

"La policía marítima lleva a cabo operaciones de búsqueda y rescate, mientras sigue en curso una investigación sobre las causas del accidente", señaló.

"Entre los posibles factores figuran la sobrecarga, el viaje nocturno y el estado de la embarcación", agregó la policía.

Los naufragios y vuelcos de embarcaciones son frecuentes en Uganda, país de África Oriental.

Los balances suelen ser elevados, ya que los pasajeros no llevan chalecos salvavidas y muchos de ellos no saben nadar.

En 2023, al menos 20 personas perdieron la vida cuando un barco de transporte de mercancías volcó en el lago Victoria, el mayor de África (70.000 km²), compartido por Tanzania, Uganda y Kenia.

La policía atribuyó el accidente a "una sobrecarga y al mal tiempo".

En 2018 más de 200 personas murieron en el naufragio del ferry Nyerere, que se hundió frente a la costa del lago Victoria, del lado de Tanzania.