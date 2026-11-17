La compañía aérea United Airlines informó de una "interrupción generalizada del sistema" el lunes, pocos días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dejara en tierra vuelos debido a una falla de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo del país.

La causa de la interrupción en United no estaba clara de inmediato, ni tampoco el número de vuelos afectados, pero la aerolínea estadounidense dijo en un comunicado que estaba trabajando para que "todo vuelva a funcionar lo antes posible"

El mensaje fue difundido desde la cuenta oficial de la compañía en X, en respuesta a dos publicaciones distintas de pasajeros que se quejaban de que sus vuelos estaban siendo detenidos antes del despegue debido a un error en un sistema para comprobar el peso de los aviones.