Unos hombres armados matan a 11 personas en Sudáfrica

Hombres armados irrumpieron en una vivienda de la ciudad sudafricana de Durban y mataron a 11 personas, informó este miércoles el jefe del gobierno local.

"Las víctimas, entre ellas una mujer embarazada, se encontraban reunidas en una casa poco antes de las 23H00 (21H00 GMT) del martes cuando los atacantes armados ingresaron al sitio y abrieron fuego", dijo a la AFP Thamsanqa Ntuli, jefe del gobierno provincial de KwaZulu-Natal, cuya ciudad principal es Durban.

Agregó que dos personas sobrevivieron al ataque, cuyos motivos inicialmente no se dieron a conocer.

"El incidente deja a la comunidad profundamente conmocionada y sumida en el dolor", expresó Ntuli.

Sudáfrica está inundada de armas de fuego, legales e ilegales, y los tiroteos son frecuentes, a menudo provocados por rivalidades entre pandillas y la competencia entre negocios informales.