"USS Gerald Ford": así es el portaviones más grande del mundo

El portaviones "USS Gerald Ford", el más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo, y se espera que participe en un eventual ataque contra Irán si el presidente Donald Trump lo ordena.

Estados Unidos amenazó con emprender acciones militares contra Teherán si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fracasan, y realizó un enorme despliegue de fuerza en Oriente Medio, que incluye al "Gerald Ford".

A continuación, la AFP examina algunos datos clave sobre este portaviones.

- Un enorme buque de guerra -

Este barco, en servicio desde 2017, es el primer portaviones de la clase Ford, un nuevo diseño que sustituirá gradualmente a los Nimitz. La embarcación de 13.000 millones de dólares realizó su primer despliegue en 2022.

Es propulsado por dos reactores nucleares y desplaza 100.000 toneladas largas a plena carga. Mide más de 335 metros de eslora y puede navegar a más de 55 km/h.

Cuenta con una tripulación de más de 4.000 marineros, transporta decenas de aviones de combate y actualmente está escoltado por tres destructores lanzamisiles guiados.

- Ocho meses en el mar -

El Ford lleva más de ocho meses en el mar, en un despliegue que ya lo ha visto participar en operaciones estadounidenses en el Caribe.

En esta región, las fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico e interceptado petroleros sancionados. También lanzaron un ataque en Venezuela para detener al líder Nicolás Maduro.

El portaviones ha tenido importantes problemas con su sistema de baños mientras está en el mar. Medios estadounidenses han informado de atascos y largas filas para usar los servicios en el buque.

El problema no es nuevo.

Un informe de 2020 de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno señaló que el sistema de baños del buque sufría "obstrucciones inesperadas y frecuentes" y requería lavados con ácido de forma regular para despejarlo, a un costo de 400.000 dólares cada vez.

La marina reconoció los informes sobre problemas con los baños en un comunicado el jueves. Al citar al mando del buque, afirmó que "los incidentes de obstrucciones se abordan rápidamente por personal capacitado de control de daños e ingeniería, con un tiempo de inactividad mínimo".

- Despliegue en Oriente Medio -

El Ford pasó alrededor de tres meses en el Caribe antes de que Trump ordenara a principios de este mes que se dirigiera a Oriente Medio, en un contexto de crecientes tensiones con Irán.

Entró en el Mediterráneo el 20 de febrero y luego navegó hasta la isla griega de Creta, donde cargó alimentos, combustible y municiones en la bahía de Suda antes de zarpar el jueves.

Imágenes satelitales mostraban el buque a unos 660 kilómetros del puerto israelí de Haifa, a donde se dirige este viernes, según medios.