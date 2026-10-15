Varias zonas del sur Inglaterra en situación de "sequía severa"

Algunas zonas del sur de Inglaterra pasaron a una situación de "sequía severa", tras un periodo de abril a septiembre considerado "el más árido en más de un siglo", con consecuencias en niveles de agua de embalses de esas regiones, indicó este jueves el Ministerio de Medioambiente en un comunicado.

El Reino Unido sufrió en 2026 el verano más caluroso desde que existen registros, con varias olas de calor consecutivas, una sequía excepcional, y precipitaciones prácticamente inexistentes. Una situación sin precedentes desde 1836.

Más del 80% de Inglaterra se encuentra en situación de sequía, indicó el viernes pasado la Agencia de Medioambiente.

La activación del nivel máximo de alerta por sequía en varias zonas responde a "preocupaciones específicas" relacionadas con dos grandes embalses de la región.

Uno abastece de agua a 95.000 viviendas y se encuentra al 19% de su capacidad, mientras que el otro suministra agua a 300.000 hogares y apenas alcanza el 16%.

En esta época del año, el nivel de agua de los embalses suele rondar el 75%, según el Ministerio de Medioambiente británico.

Las compañías de agua han sido "instadas a reforzar sus planes de gestión de la sequía", mientras que el gobierno "está tomando medidas para preservar el suministro a los clientes", añade.

"El calor récord del verano y la grave sequía han sometido nuestros recursos hídricos a una presión inmensa", declaró Philip Duffy, director ejecutivo de la Agencia de Medioambiente, citado en el comunicado.

"La vuelta a la normalidad depende tanto de las precipitaciones como de la cantidad de agua que consumimos. No podemos cambiar el tiempo, pero las compañías de agua pueden actuar desde ahora" reforzando los controles e intentando limitar el desperdicio, añadió.

En septiembre, Inglaterra recibió precipitaciones equivalentes al 65% de la media habitual para ese mes, mientras que el nivel de agua de los embalses se situó en el 55%, según la agencia.