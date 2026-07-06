Venezuela entierra cuerpos no identificados tras los terremotos que dejan más de 3.000 muertos

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales en un cementerio de Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio y dejan más de 3.000 fallecidos.

Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de varios edificios en Caracas y devastaron el estado vecino de La Guaira, donde habitantes aún tratan de recuperar los cuerpos de sus seres queridos sepultados bajo los escombros.

De acuerdo con el último balance oficial difundido el domingo por las autoridades, los terremotos han provocado la muerte de al menos 3.342 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas.

En el municipio de Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza.

Eli Zavala, residente de la localidad, dijo a AFP que al día siguiente de los sismo empezaron a hacer las tumbas "para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas".

Los entierros "están numeralizados por parcelas y también por el código" definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares.

Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados.

Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

- "No habrá estallido social" -

La magnitud del desastre ha superado la capacidad de las morgues y de los hospitales. Un depósito improvisado para almacenar los cuerpos fue habilitado esta semana en los silos del puerto de La Guaira.

En medio de la tragedia, los venezolanos celebran el día de su independencia este 5 de julio.

En un acto que se realizó con la bandera de Venezuela a media asta, la presidenta Delcy Rodríguez descartó un estallido social, ante los reclamos de los afectados.

"No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo", dijo Rodríguez, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron a la AFP su indignación por la actuación de las autoridades.

La población acudió el domingo a misas fúnebres en todas las iglesias del país y se espera en la noche el encendido de velas en varios sitios.

En La Guaira, pobladores siguen tratando de recuperar cuerpos entre escombros en condiciones cada vez más difíciles.

"Esto es horrible (...), pero de aquí no me muevo porque yo sé que está ahí. Encontré su moto, encontré su casco, él está ahí, Dios quiera que con vida. Si no, por lo menos encontrarlo, verlo, uno necesita darles su eterno descanso", dijo a la AFP Zuly, una mujer que busca a su hijo de 23 años que trabajaba en una panadería.

Desde el día de los sismos duerme con su hija en una plazuela aledaña a la panadería destruida esperando encontrarlo. "De aquí no me voy sin mi hijo", asegura esta madre.