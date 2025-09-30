Venezuela está lista para declarar el estado de excepción ante una eventual "agresión" de EEUU

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de que Estados Unidos ataque al país petrolero, tras la movilización de sus tropas al Caribe, informó este lunes el gobierno.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior (...) y proteger a nuestro pueblo", dijo Maduro durante su programa de televisión.

Las consultas son para evaluar "los alcances" de este decreto en caso de que Venezuela sea "agredida por el imperio estadounidense", añadió el mandatario que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.

Más temprano, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mostró una copia del decreto que fuentes gubernamentales explicaron a la AFP aún no fue firmado por el presidente.

Rodríguez dijo que con este decreto Maduro podrá "actuar en materia de defensa y seguridad" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria".

"Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela", insistió Rodríguez en un acto al que acudió el cuerpo diplomático acreditado en Caracas. "Jamás entregaremos la patria".

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

El director de la oenegé Acceso a la Justicia, Ali Daniels, manifestó a la AFP que la "suspensión o limitación de derechos que no se ajusten a la realidad" es la "principal preocupación" de su organización.

Maduro llamó al alistamiento en la reservas militares y ordenó ejercicios en la Fuerza Armada, así como simulacros para situaciones de emergencia.

Venezuela ya denunció ante la ONU las maniobras de Estados Unidos en el Caribe. Según Maduro, hubo "un buen feedback" en una reunión privada entre su canciller Yván Gil y el secretario general, Antonio Guterres.

El gobierno insiste en que una "agresión armada militar" contra el país "va a afectar todo el país", la región y al propio Estados Unidos.