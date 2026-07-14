Venezuela nombra a su representante diplomático en EEUU como nuevo canciller

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró el lunes al diplomático Félix Plasencia, su jefe de misión en Estados Unidos, como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Yván Gil, en el cargo desde 2023.

"Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia", quien fungía como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, anunció Rodríguez en la plataforma Telegram.

Plasencia fue nombrado jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos en febrero de este año bajo el gobierno interino de Rodríguez, en tanto avanzaba el restablecimiento de las maltrechas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, rotas por siete años. En marzo retomaron sus lazos.

La presidenta interina realiza este cambio en su gabinete en plena crisis tras dos potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejan ya más de 4.500 muertos y decenas de edificios colapsados.

La mandataria encargada asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que dice estar a cargo del país petrolero.

Estados Unidos ha liderado la ayuda humanitaria en la tragedia y ha desplegado cerca de 2.000 uniformados, aeronaves y dos buques de guerra en la costa del golpeado estado La Guaira.

Plasencia, un veterano diplomático venezolano, ya había sido ministro de Exteriores entre 2021 y 2022.

El saliente Gil ahora pasará a encabezar la cartera de Ciencia y Tecnología en lugar de Gabriela Jiménez. "Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país", escribió poco después Rodríguez en Telegram.

"Agradezco la confianza depositada en mí y emprenderemos la tarea asignada (...) con un profundo compromiso", escribió momentos después Gil en la misma plataforma.

En el cargo desde 2023, Gil era la cara diplomática de la línea dura de Maduro, al difundir frecuentes comunicados de alto tono para denunciar "agresiones" contra Venezuela.

En 2024 expulsó del país a los representantes de siete países latinoamericanos por "acciones injerencistas" tras la cuestionada reelección de Maduro para un tercer mandato.

La semana pasada durante una reunión virtual de la ONU, Gil reclamó la liberación de fondos de su país congelados en el extranjero para atender la crisis generada por los terremotos.