Cuatro soldados israelíes descienden de un vehículo, con el rostro cubierto, sin insignias en el uniforme y armados, e ignoran que, en el olivar palestino que acaban de ocupar, uno de los hombres a los ordenarán marcharse es un alto oficial de su propio ejército.

El exgeneral Eyal Ben Reuven, de 72 años, acudió ese día a As-Sawiyah, en Cisjordania ocupada, para ayudar a campesinos palestinos a recoger aceitunas, una actividad marcada regularmente por ataques de colonos israelíes.

Para él, como para los antiguos oficiales del ejército israelí que lo acompañan, está en juego la integridad moral de la institución a la que pertenecieron, y a la que consideran pasiva, e incluso cómplice, ante el deterioro de la situación.

"He combatido en muchas guerras. Y, lamentablemente, he llegado al punto de presenciar una evolución (...) de la violencia que jamás habría imaginado", declaró a la AFP Ben Reuven, de mirada penetrante y con gran parte de su carrera militar desarrollada en las fuerzas blindadas.

Su preocupación se explica por el nivel sin precedentes de violencia contra los palestinos en Cisjordania desde el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

En tres años, más de 1.100 palestinos han muerto a manos del ejército o de colonos en este territorio ocupado por Israel desde 1967.

Con su grupo Ad Hoc, el general, que también hizo carrera política en la izquierda tras abandonar el ejército, intenta aportar su granito de arena acompañando a agricultores palestinos durante la cosecha, con la idea de ofrecerles una "presencia protectora".

- "Como una milicia" -

Antes de irse, Ben Reuven, que conserva el rango de general de reserva a pesar de estar retirado, da instrucciones al grupo. El objetivo es recoger aceitunas. Si llegan militares, la consigna es obedecer sus órdenes.

Al observar a estos exsoldados vestidos con ropa de senderismo, sombreros o gorras, manos protegidas por guantes de jardinería y algunos apoyados en bastones, cuesta imaginar que participaron en guerras y operaciones militares célebres.

Un activista palestino de derechos humanos, Arafat Abu Rass, los guía hasta un pequeño olivar. Allí los espera una anciana palestina, y los miembros del grupo comienzan a echar abajo las aceitunas golpeando las ramas con varas o rastrillándolas.

Poco después aparece un vehículo militar. Mientras un dron sobrevuela la zona, un soldado revisa la documentación de Abu Rass y ordena a todos abandonar el lugar.

Luego llega el responsable de una colonia judía vecina. También exige que los recolectores se marchen. El olivar es declarado de inmediato "zona militar cerrada".

Tal como habían acordado, los exoficiales obedecen y continúan la cosecha cerca de una escuela del pueblo, aunque no ocultan su irritación hacia unos soldados, a quienes ven como subordinados de los colonos.

"Nuestro ejército es una broma", afirma Yoel Feldschuh, exgeneral de brigada de la fuerza aérea. "¿Su función es cerrar un olivar? ¿Qué tiene eso de militar?", protesta.

"Realmente ya no es el mismo ejército, y eso nos preocupa enormemente", añade Nof Erez, coronel retirado, quien acusa a las fuerzas armadas de "actuar como una milicia al servicio de los colonos".

- "Sentí vergüenza" -

El Cogat, organismo israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, asegura que "las fuerzas de seguridad están desplegadas para permitir una cosecha segura de aceitunas".

Pero, desde septiembre, la campaña ha estado marcada por cerca de 500 ataques, algunos de ellos mortales, según la ONG israelí de derechos humanos Yesh Din.

Amram Mitzna, exgeneral de 81 años, atribuye la inacción del ejército a que los jóvenes militares desplegados en Cisjordania no han conocido otro primer ministro que Benjamin Netanyahu, aliado de la extrema derecha, partidario de los colonos y muy crítico con los opositores árabes israelíes.

"Consideran a cada árabe como un enemigo que debe ser tratado como tal", sostiene el exmilitar, que también fue alcalde de Haifa.

En As-Sawiyah, los recolectores concluyen su jornada. Aunque nadie ha resultado herido, Ben Reuven sigue impactado por la actitud de un joven soldado durante el incidente.

"Cuando lo vi llegar, con el rostro cubierto, gritando y dando patadas a sacos de aceitunas, sentí vergüenza", lamenta.