Internacionales

Vuelve el servicio militar a Crocia después de dos décadas

Vuelve el servicio militar a Crocia después de dos décadas
Soldados croatas con armas de infantería, durante las mayores maniobras militares de las fuerzas armadas croatas en los últimos siete años, el 17 de septiembre de 2025 cerca de la ciudad de Slunj (Croacia) Damir Sencar
AFP
09 de marzo de 2026

El servicio militar obligatorio vuelve a Croacia después de casi dos décadas y los primeros reclutas se presentaron en los cuarteles este lunes, en un contexto de temor a una escalada de los conflictos en el mundo.

Este país miembro de la Unión Europea había suprimido el servicio militar obligatorio en 2008, un año antes de ingresar a la OTAN.

Pero después de 2020, altos responsables del país subrayan la necesidad de restablecer la formación militar de base, y los parlamentarios aprobaron su retorno en octubre pasado.

Unos 800 reclutas, entre ellos una mayoría de voluntarios, llegaron este lunes a los cuarteles para seguir dos meses de formación. Entre ellos había 82 mujeres.

El ministro de Defensa, Ivan Anusic, saludó la semana pasada la respuesta al llamado, y lo calificó de acontecimiento "importante para la seguridad de Croacia".

Los reclutas no serán formados para ser desplegados en zonas de conflicto sino que aprenderán a sobrevivir, defenderse y utilizar drones, declaró a los periodistas.

El proyecto debería costar hasta 25 millones de euros anuales y a los reclutas se les pagarán 1.100 euros mensuales.

Las autoridades prevén ampliar progresivamente esta convocatoria a unos 19.000 jóvenes cada año, a partir de la edad de 19 años.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR