Zelenski acusa a Putin de despreciar el llamado a tregua de Trump tras últimos ataques

Ucrania acusó el miércoles a Rusia de incumplir deliberadamente la supuesta tregua energética de Donald Trump y de desaprovechar una oportunidad para aliviar los ataques, tras una nueva oleada de bombardeos mortales en todo el país que también impactaron instalaciones eléctricas críticas.

Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que Estados Unidos está ayudando a Rusia en su guerra contra Ucrania y responsabilizó a Washington por no advertir a Kiev sobre ataques y reducir la velocidad del servicio de internet satelital Starlink, utilizado particularmente para las comunicaciones en el campo de batalla.

"Ya ha habido dos casos en los que los estadounidenses no proporcionaron alertas sobre lanzamientos balísticos rusos (...) Y además de eso han limitado las velocidades de Starlink", afirmó.

Previamente, un asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró que el funcionamiento de algunos terminales Starlink había sido restringido durante la noche, lo que provocó la "perturbación de varias misiones".

Sin embargo, un funcionario estadounidense declaró a la AFP bajo condición de anonimato que "Estados Unidos no ha cambiado su política en materia de intercambio de información" con Ucrania.

También la portavoz principal de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó este miércoles a la prensa que la UE no tenía "indicios de que se haya suspendido el intercambio de información de inteligencia con Ucrania" por parte de Washington.

El Kremlin, por su parte, indicó que "está siguiendo todo esto de cerca", aunque consideró que "todavía es muy pronto para sacar conclusiones generales".

Según un balance actualizado de las autoridades, al menos cuatro personas murieron en Kiev y otras 25 resultaron heridas, mientras 600.000 personas se quedaron sin electricidad. Otros dos civiles fallecieron en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) y un tercero en la de Zaporiyia (sur).

Zelenski denunció en X "una operación de ataques selectivos con misiles balísticos rusos dirigida específicamente contra las infraestructuras energéticas, esas mismas infraestructuras cubiertas por el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense".

"Esta operación fue completamente deliberada y elocuente por su envergadura: nunca antes Rusia había mostrado un desprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos", arremetió.

Para sorpresa general, Trump anunció el domingo una "tregua energética", al sostener que Rusia y Ucrania habían acordado poner fin a sus ataques contra centrales eléctricas y refinerías de petróleo.

Sin embargo, Ucrania declaró el lunes que "respondería" si Rusia no respetaba esta tregua energética en invierno, mientras Moscú rechaza confirmar este supuesto cese de los ataques.

El Ministerio ruso de Defensa indicó este miércoles que había atacado durante la noche centrales térmicas en Kiev y sus alrededores y en la región de Járkiv, "utilizadas en interés del complejo militar-industrial" de las fuerzas armadas ucranianas.

- Sin previo aviso -

Un misil ruso impactó la noche del martes contra una central eléctrica en Kiev sin que Ucrania recibiera una alerta temprana de sus aliados occidentales sobre el ataque, indicó Zelenski.

El país depende de los servicios de inteligencia militar occidentales, principalmente los estadounidenses, para detectar los ataques de Rusia y apuntar contra objetivos rusos.

"Ataque ruso con misil balístico contra Kiev. Una vez más, ningún aviso previo por parte de nuestros aliados", señaló Zelenski en Facebook tras precisar que resultó impactada una central termoeléctrica que calificó como una "instalación energética clave de Kiev".

Periodistas de la AFP en la capital ucraniana reportaron haber oído varias explosiones.

La falta de alertas previas coincide con un repunte de las tensiones entre Zelenski y Trump.

El presidente estadounidense ha arremetido contra su par ucraniano por los ataques contra refinerías rusas, que según él, contribuye al aumento mundial de los precios del combustible. El sábado sugirió que "es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente".

Paralelamente, Rusia anunció el miércoles haber derribado durante la noche 902 drones ucranianos, de los cuales 180 fueron neutralizados cerca de Moscú.

Los ataques han perturbado gravemente el funcionamiento de los aeropuertos de la capital rusa. Según las autoridades, el de Vnúkovo fue suspendido durante más de ocho horas.

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, está provocando un aumento del número de víctimas civiles debido a una escalada de los ataques desde hace meses.