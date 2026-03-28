Zelenski anuncia un acuerdo entre Ucrania y Emiratos para cooperar en defensa

Ucrania y Emiratos Árabes Unidos acordaron cooperar en materia de defensa ante los ataques con drones iraníes en Oriente Medio, anunció este sábado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La víspera, Zelenski reveló un acuerdo del mismo tipo con Arabia Saudita, otro país del Golfo blanco de drones lanzados por Irán en represalia por los bombardeos israeloestadounidenses.

Ucrania, que afronta una ofensiva rusa a gran escala desde febrero de 2022, busca compartir su conocimiento en el derribo de drones para ayudar a las naciones del Golfo y ha desplegado a expertos antidrones en la región.

Zelenski afirmó en redes sociales que se reunió con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y que ambos "acordaron cooperar en el ámbito de la seguridad y la defensa".

"Para todos los Estados normales es importante garantizar la estabilidad y proteger vidas ante las amenazas actuales. Ucrania tiene experiencia relevante en este ámbito", subrayó.

Ucrania afirma disponer de las defensas antidrones más eficaces del mundo.

Kiev ha propuesto intercambiar sus interceptores de drones por misiles de defensa antiaéreos - mucho más costosos - que los países del Golfo utilizan para derribar drones iraníes.

"La protección debe ser suficiente para todos. Por eso estamos abiertos a un trabajo conjunto que, en una perspectiva estratégica, fortalecerá sin duda a nuestros pueblos y la protección de la vida en nuestros países", declaró Zelenski el sábado.