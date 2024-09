Zelenski se reúne con Biden en la Casa Blanca, en plena campaña electoral

Volodimir Zelenski será recibido el jueves por Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca, entre críticas de Donald Trump, quien acusa al presidente ucraniano de negarse a "concluir un acuerdo" de paz con Rusia.

La reunión con el presidente estadounidense Biden y con Harris, vicepresidenta y candidata demócrata en las elecciones del 5 de noviembre, se realizará apenas horas después de que Washington anunciara un incremento de la ayuda militar a Ucrania, con un paquete de casi 8.000 millones de dólares de asistencia militar y la entrega de armas de largo alcance.

El anuncio del nuevo paquete de ayuda no responde, sin embargo, a la demanda de Kiev de poder usar misiles norteamericanos de largo alcance para atacar territorio ruso.

A la vez, el mandatario estadounidense convocó a una reunión de alto nivel en Alemania en octubre con más de 50 países aliados de Kiev "para coordinar los esfuerzos en la defensa de Ucrania contra la agresión de Rusia", según un comunicado.

Zelenski debe presentar a Biden y al Congreso los detalles de su "plan de victoria" para poner fin a la invasión rusa lanzada el 24 de febrero de 2022.

Pocos detalles han trascendido pero, para el presidente ucraniano, el objetivo es que Kiev pueda negociar desde una posición de fuerza.

El jefe de Estado pedirá muy probablemente, una vez más, que Occidente permita al ejército ucraniano emplear misiles de largo alcance para golpear más profundamente en territorio ruso.

Hasta ahora Estados Unidos, principal proveedor de armas de Ucrania, se ha mostrado reacio a ello.

- El "mejor vendedor" -

Zelenski es muy consciente de que el apoyo a su país depende en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La carrera se presenta muy reñida entre Kamala Harris, que ha prometido seguir ayudando a Kiev si gana la elección, y el expresidente republicano Donald Trump.

Este último ha sido mordaz en sus críticas al presidente ucraniano en los últimos días.

"Seguimos dando miles de millones de dólares a un hombre que se niega a concluir un acuerdo, Zelenski", dijo el candidato republicano a la Casa Blanca durante un mitin en Carolina del Norte.

"Cada vez que venía a nuestro país, se iba con 60.000 millones de dólares", agregó. Según él, es "probablemente el mejor vendedor de la Tierra".

Se había barajado la posibilidad de una reunión entre Trump, muy crítico con la ayuda de Washington a Kiev, y Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York.

Pero la prensa estadounidense lo descarta. Afirma que Trump no apreció la entrevista que Zelenski concedió a la revista The New Yorker, en la que el presidente ucraniano dijo que cree que el republicano de 78 años "no sabe realmente cómo parar la guerra".

- Congreso -

Zelenski irá también al Capitolio, para reunirse con varios congresistas, especialmente en el Senado.

Sin embargo, no está previsto un encuentro con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El dirigente conservador, sometido a una fuerte presión de los congresistas más leales a Trump, declaró que no podía asistir.

También criticó duramente la visita de Zelenski a una fábrica de armas de Pensilvania el domingo.

Este estado promete ser uno de los más disputados en las elecciones presidenciales y Mike Johnson acusó al equipo del líder ucraniano de organizar un "acto de campaña" a favor de los demócratas.

Como consecuencia exigió que se despida a la embajadora ucraniana en Estados Unidos.