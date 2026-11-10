La Esquinita del 10 de noviembre de 2026

Crea libro para guardar los momentos de los bebés y revela el nombre de su hija

Joseline Pinto contó que creó el libro “Pedacito de ti” junto a sus primas para que los padres puedan pegar fotografías de sus hijos, escribir anécdotas, decorar con stickers, colorear y hasta escribirles cartas a sus bebés, para que cuando crezcan puedan sentarse y revivir esos momentos. Además, la creadora de contenido reveló que su hija se llamará Amanda Victoria. ¡Qué bella!

Rescató la historia del maquillarse al colocarse una pollera

Elena Llorach contó la historia del maquillaje para polleros en sus Tipi Tips de esta semana. Explicó que se suele confundir este maquillaje con las propuestas de los espectáculos folklóricos creadas para un escenario. “Un labial de tono fuerte, ojos bien delineados, pestañas que enmarquen la mirada sin exagerar, sombras que le den profundidad y un toque de rubor pueden realzar nuestras facciones. Las sombras no tienen que ser necesariamente del color de la pollera ni del enjaretado”, destacó.

Erika Ender no esconde su amor

La cantautora panameña Erika Ender no para de compartir fotos y videos junto a su amado. En sus redes escribió: “Yo nunca me imaginé que iba a terminar casada con un gringo... y miren qué bien me salió. Mi compañero en todas, que me apoya, me acompaña y se alegra conmigo”. ¡Muy bien!

Apareció cocinando con su madre

La que sorprendió a sus seguidores fue Gracie Bon. La creadora de contenido compartió una serie de fotos cocinando junto a su madre. Con el mensaje: “Momentos con la mujer más importante de mi vida, mientras más crezco, más valoro tenerte a mi lado, compartir la vida contigo”. Sus seguidores afirmaron que ya saben a quién se parece.

Buscan a los bailarines para musical de Santa Rosa

Las audiciones para bailarines, hombres y mujeres, para el musical del famoso cantante Gilberto Santa Rosa se realizarán el próximo 6 de diciembre en Backstage Dance Studio, anunció su director Benjamín Cohen. Para participar, deben ingresar en www.benjamincohen.tv, entra al afiche de “Santa Rosa El Musical” y rellena el formulario de “Audiciones”.