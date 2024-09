Si por un lado Jacky tiró lujo en el bautizo de su hijo London, la tuitera Follie Dollie no se quiso quedar atrás y también llevó a cabo una gran celebración por el bautizo de su hija, con recepción y todo.

El ex pelotero venezolano Carlos Gómez es el novio de la Miss Universo Sheynnis Palacios, así lo develaron en el Miss Universo México. Gómez fue expulsado de “La casa de los famosos 4” por violento.

El exnovio de una famosa que ha caído en desgracia salió en un TikTok haciendo mofa, pues su ex dijo que él era “su momento humilde”. ¿Lo pasó mal? El chico posteó que el que ríe de último, ríe mejor.

Casi nos caemos y no nos levantamos de la silla en el restaurante cuando escuchamos que hay una famosa que demandó a un seguidor porque no paraba de preguntar por el papá del bebi.

Los pregones de los periodistas cada día son más rebuscados. Ayer escuchamos a un veterano decir “si la memoria no me es infiel”, para referirse a algo que no había olvidado. Luego se quejan del habla actual.