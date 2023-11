Marelissa Him, de viaje con su tinieblo nuevo

El romance de Marelissa Him y su nueva pareja es cada vez más sólido, que ya la presentadora lo mostró en un TikTok. Hace unos días estuvieron de viaje en Portugal y regresaron más felices que nunca. ¡Qué viva el amor!

La locutora Annette Mirabal escribió en su X, Twitter: “Porq no hacen los cierres afuera de la casa de los responsables?”, esto tras el cierre total del día de ayer, en el que habían tres gatos en cada cerco.

Raúl Fábrega se despidió de sus compañeros de Radio Mix, pues ayer empezó un nuevo espacio en la emisora hermana, Blast 102.9, llamado “Beautiful Day”, acompañado de Maribel Bermúdez. Estará animando la mañana de 6:00 a 9:00 a.m.

No hay que ser científicos, dice

Doralis Mela “La tepesita” aseguró que no hay que ser científicos para saber que los problemas de contaminación son los que están afectando la salud de muchas personas en el interior.

Los cines no se han levantando al 100% todavía

Esta baja racha de las salas de cine también afectará a los productores panameños que están preparando películas, pues si la gente no quiere ir a ver Hollywood, que es comercial, menos lo local.

Tras realizar su ceremonia regiligosa en Panamá, por la tradición guna, la ex Miss Comarcas Ana Blanco le dará el sí a su esposo español Luis Villafante, ahora por la Iglesia. La influencer compartió en sus historias detalles de este futuro enlace.

Ahora que el Miss Universo es en El Salvador, muchos panameños han viajado para darle apoyo a Natasha Vargas. No han parado de compartir contenido de la modelo; le mandan buenas vibras.

Para los que no saben en qué canal ver la final del Miss Universo en Panamá, Alex Medela informó que podrán conocer todos los detalles en Telemetro, desde las 8:00 p.m., ya que está en El Salvador.

No quieren a la Miss Argentina

Pero que revolú se ha formado en el Miss Universo, esto porque la Miss Argentina vive en Colombia y la gente le ha tirado hate porque dicen que debió representar el país en el que vive, no en el que nació.

Any Tovar celebró que ya llegó al 5to piso

La cantante, actriz y productora de teatro Any Tovar celebró que cumplió cincuenta años. Aunque dijo que no se lo podía creer, reveló que 50 años no se fuman en pipa y que tampoco se sienten. ¡Que cumpla muchos más!