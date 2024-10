Mientras que La Cáscara se concentra en preparar contenido para las redes sociales, muchos aseguran que los de Ubaldo Davis no regresan a la televisión, pues han finalizado contrato con TVN.

En las redes sociales no perdonan y a uno que no paran de hacerle memes, es al venezolano que quiso ridiculizar al Pío Pío. Hasta le sacaron uno con el mismo MR Fox; la gente no para de reír.