La Esquinita del 25 de diciembre de 2025

Llevó su romanticismo navideño a Univisión

El barítono panameño Ricardo Velásquez encendió la chispa navideña con la presentación de su disco “Llegó Navidad” en el canal Univisión, de Estados Unidos. Velásquez contó algunas anécdotas y hasta interpretó varias canciones de su álbum. ¡Felicidades!

Tienen su muñeco de año viejo

Los que están muy emocionados son el competidor de Calle 7 Joel Searles y el camarógrafo de Telemetro, conocido como “Fritín”, porque en San Carlos crearon un muñeco de año viejo para cada uno. Ambos aseguraron que es un homenaje y un honor que no esperaban; sin embargo, los llena de orgullo.

Celebra Navidad en Japón

El presentador Marco Oses tiene a sus seguidores sorprendidos con los paisajes de Tokio que está compartiendo durante su viaje junto a su pareja, Mary Francisco. Oses mostró un jardín espectacular en pleno invierno, entre otras atracciones. ¡Interesante!

Se puso filosófico para cerrar el año

El expresentador y modelo Ismael Amaya compartió un recuento de parte de lo que vivió en este 2025 y aseguró que es bonito recordar. “2026 solo quiero 1 poquito de cada cosa de estas en ASMR. Me puse filosófico pal final... pero todos entendemos a estas alturas del año”, confesó.

La enseñanza de Kafu Banton

“Al pasar de los años en mi carrera he podido aprender de todo un poco, y unas de las cosas más importantes fue dejar un legado musical”, afirmó el cantante Kafu Banton, luego que le compartieran el video de un niño junto a su padre cantando su canción “Vivo en el ghetto” y mencionando la icónica frase: “no todo lo que viene del ghetto es malo y no todo lo que es malo, viene del ghetto”.