La Esquinita del 5 de noviembre de 2025

Sech se sinceró en el “Juanpis Live show”

El cantante panameño Sech participó del programa “Juanpis Live Show”, del comediante colombiano Alejandro Riaño, en donde contó que la música lo salvó. “Todo iba perfecto, pero si uno no está feliz haciendo lo que le gusta como que vive tu momento...aprendí que los momentos hay que vivirlo, porque tantas cosas que a uno le pasan buenas y uno a veces ni lo disfruta. Estamos vivos y hay salud, así que con eso y con Dios todo es posible”, expresó el artista.

Quería visitar a Japanese

Alofoke, creador del reality show dominicano en el que participa la panameña Gracie Bon junto a otras figuras, contó que quería viajar a Panamá para visitar a Japanese. Quedó en shock porque no sabía que el artista panameño había fallecido. Aseguró que hacía algunas semanas había hablado con él.

Viene bajando nueva música

Carlos Vallarino aprovechó los días de fiestas patrias para cambiar de aire y trabajar en nuevas melodías y las siguientes fechas de conciertos. El intérprete de “El cielo es de las estrellas” dijo que se fue a Santa Catalina a disfrutar estos días.

Mostró las fotos de su boda

El que vive todo un cuento de hadas es el exparticipante de Calle 7, Sam Jaén, quién, a pesar de las críticas y el “hate” en redes, decidió compartir con sus seguidores las fotos del momento en el que dijo sí acepto.

Llegó soltando factos

El productor y actor Augusto Posso compartió tres factos y se retiró lentamente. Contó que las frases “voy a ver y “yo te aviso” significan “no voy o no quiero”. El otro facto fue: “Si le demuestras a la impresora o al ascensor que estás apurado, más se van a demorar”. Y el último y más fuerte: “La falta de respuesta, es también un mensaje completo”.