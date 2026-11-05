La Esquinita del 5 de noviembre de 2026

Estrena emotivo episodio sobre Panamá

La presentadora de Univisión Clarissa Molina estrenó un emotivo episodio de su espacio “Clarissima Show”, grabado en Soná, Veraguas, donde viajó para ser testigo de la entrega de ayuda a las familias damnificadas por el sismo del pasado 9 de octubre. “Nos llevamos la fortaleza de familias que, a pesar de haberlo perdido todo en segundos, no han perdido las ganas de salir adelante”, expresó. El episodio completo está disponible en su canal de YouTube.

Compartió con el pianista argentino Adriano Perticone

El maestro Omar Alfanno participó del famoso programa “Sin pistas” del pianista argentino Adriano Perticone, en el que interpretaron a dúo algunos de sus éxitos más famosos, contó anécdotas es historias de las canciones. ¡Tremenda dupla!

“Panatino” rinde homenaje a Panamá

El famoso creador de contenido argentino Nico Gómez Zurita compartió un emotivo video en homenaje a las fiestas patrias, en el que resalta las bellezas de Panamá y la calidez de su gente. En las imágenes se le ve celebrando junto a la Marea Roja y compartiendo con la leyenda del boxeo Roberto “Manos de Piedra” Durán, entre otros momentos que cautivaron a sus seguidores.

Un gran gesto de humildad

Principal relató que durante los Panama Stars Awards se vivió un gran gesto de humildad por parte del veterano Tommy Real, quien, en medio del reconocimiento que recibió, lo llamó al escenario para valorar el trabajo que ambos han construido como legado en la industria durante muchos años. ¡Muy bien!

Ya suena el playlist de “Erika Ender: El Musical”

Los encargados de la obra “Erika Ender: El Musical” han comenzado a compartir algunos de los temas que formarán parte del espectáculo, el cual se presentará en el Teatro Nacional del 16 al 29 de noviembre. “Cabdela”, inmortalizada por Chayanne; “100 años”, cantado por Ha&Ash y Prince Royce; “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee; “Ataúd”, de Los Tigres del Norte, figuran entre las canciones que el público podrá corear.