¿Abuchearon al Barbel por no cantar en show?

Son faltas a la fanaticada y son abucheos. En la tarima principal de artistas se escucharon los gritos y protestas contra el cantante Barbel, pues aseguran que los dejó poste, no se presentó en la cita. ¿Y estaba confirmado?

No es su reina, no la representa

Siguiendo con el tema de la reina, Wyznick Ortega hizo hasta un Live el mismo día del concurso, asegurando que la joven Italy Mora no la representa, que no es su reina y punto. “La Licen” estaba que no salía del asombro por esa escogencia y las preguntas.