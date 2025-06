Son estrenos que no son novedad

Hay gente que se sorprende cada vez que en las televisoras locales anuncian el “estreno” de series y películas que tienen más de 10 años de proyectadas en el cine o plataformas. Aseguran que eso ya no es novedad.

No le gusta que le digan cómo debe vestirse

Miguel Melfi reveló en el segmento de preguntas “3 cosas que me gustan y no de ti”, en Jelou, que no le gusta cuando su novia Carolina le dice cómo se tiene que vestir, porque él tiene su “propio flow”.