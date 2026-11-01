MiAmbiente lleva laboratorio portátil a fincas de Chiriquí

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que productores agropecuarios de Chiriquí comenzaron a recibir análisis de suelos directamente en sus fincas mediante un laboratorio portátil denominado Doctor Soil, que permite conocer las condiciones de los terrenos en pocos minutos.

Richel César, técnico del Departamento de Conservación de Suelo, explicó que el equipo permite medir parámetros como el pH, nitrógeno, fósforo y potasio, además de macroelementos y micronutrientes, para identificar las necesidades de cada terreno.

La herramienta evita que los productores tengan que trasladar muestras a laboratorios convencionales y facilita la obtención de información para tomar decisiones sobre el manejo de los cultivos y la conservación de los suelos.

Por su parte, Ernesto Ponce, director regional de MiAMBIENTE en Chiriquí, destacó que esta tecnología fortalece la asistencia técnica a productores y beneficiarios de proyectos ambientales, al ofrecer datos sobre las condiciones y el potencial productivo de sus terrenos.

Las evaluaciones se desarrollan inicialmente en fincas vinculadas a iniciativas de manejo sostenible de la tierra. Los resultados también servirán de apoyo para proyectos de restauración ambiental y establecimiento de plantaciones forestales.

Con esta iniciativa, MiAMBIENTE busca acercar los análisis técnicos a las comunidades rurales y promover prácticas que contribuyan a mejorar la productividad agrícola y la conservación de los recursos naturales.