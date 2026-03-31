25 nuevos controladores aéreos se gradúan en Panamá como parte del plan de modernización aeronáutica

Un total de 25 estudiantes se graduaron este 31 de marzo como controladores aéreos especializados en operaciones de aeródromo, tras completar su formación en el Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

El director general de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari, destacó: “No estamos aquí únicamente para entregar certificados; somos testigos del fortalecimiento de la excelencia técnica”. Asimismo, señaló que, tras enfrentar desafíos críticos en inversión, la institución reafirma su compromiso de garantizar la sostenibilidad de este servicio esencial para la nación.

De acuerdo con la Autoridad de Aeronáutica Civil, esta nueva promoción (la número 052) forma parte del plan de modernización institucional iniciado en agosto de 2024, el cual busca responder al crecimiento sostenido de la industria aérea en la región. Según la entidad, el fortalecimiento del capital humano es un pilar fundamental para garantizar un sistema aeronáutico eficiente y seguro.

En este sentido, la autoridad resaltó que en enero de 2025 se desarrolló un exigente proceso de selección que atrajo a más de 2,200 aspirantes. De este grupo, solo 52 candidatos lograron cumplir con los rigurosos estándares de formación establecidos por la institución.

Como parte de la hoja de ruta trazada por la AAC, se prevé que en octubre de 2026 se gradúen otros 27 especialistas correspondientes a la Promoción 053, quienes estarán enfocados en operaciones del Centro de Control de Radar.