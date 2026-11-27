Panamá conmemora este sábado 28 de noviembre los 205 años de su Independencia de España con una agenda cívica encabezada por los actos oficiales de Estado en Boquete y el tradicional desfile de bandas en La Chorrera.

El distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, será el epicentro de las ceremonias oficiales de Gobierno y contará la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino. Las principales avenidas del distrito recibirán el gran desfile conmemorativo con delegaciones, instituciones, bandas y autoridades nacionales y locales, mientras que el cierre tendrá lugar el domingo 29 de noviembre con una cabalgata que partirá a las 3:00 p.m. desde los terrenos frente a la Feria de Boquete.

En Panamá Oeste, el Municipio de La Chorrera celebrará la efeméride con un gran desfile que reunirá a bandas del distrito, agrupaciones escolares invitadas y bandas independientes. La ruta partirá desde el Palacio Municipal Luis Emilio Veces y recorrerá las principales vías hasta llegar a la Panadería Cesarín. Durante la jornada se realizará además una premiación especial para las bandas escolares invitadas y las bandas locales.