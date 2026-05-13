364 mil vacunas ha aplicado el Minsa

a.rODRÍGUEZ | Más de 364 mil dosis de vacunas han sido aplicadas a nivel nacional durante la actual jornada de inmunización que desarrolla el Ministerio de Salud, informó la directora general de Salud, Yelkis Gil.

Gil destacó que, debido a la situación actual, los esfuerzos están enfocados en la prevención del sarampión, sobre todo en la población infantil.

Por su parte, Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que “las jornadas de vacunación se están realizando en todas las provincias del país”.

Asimismo, señaló que “se están colocando la del sarampión, rubeola e influenza, pero las personas que asisten pueden aplicarse otras vacunas como la del neumococo y la del virus sincitial respiratorio”.