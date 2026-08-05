59 mil laptops para docentes con tecnología de EE. UU.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció ayer la adquisición de laptops para docentes a la compañía estadounidense Intel como parte de su estrategia para incorporar la inteligencia artificial en las aulas escolares, una iniciativa que busca fortalecer las competencias digitales del personal educativo y modernizar los procesos de enseñanza en los centros educativos del país.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó a través de su red social de X que: “Me uní a INTEL, Microsft y Meduca para anunciar la compra de 59,000 computadoras portátiles con tecnología estadounidense para docentes en todo Panamá. Esta importante inversión en tecnología segura y confiable de EE.UU. fortalecerá la infraestructura educativa del país y brindará más herramientas a los educadores”.

El diplomático agregó que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos busca impulsar oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en mercados internacionales, al tiempo que promueve el acceso de sus países aliados a tecnología de clase mundial”.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que esta iniciativa forma parte de la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica que también impulsa el Gobierno de Panamá para modernizar el sistema educativo y preparar al país para los desafíos de la economía digital.

La titular de Educación destacó que “hasta la fecha, 1,839 docentes ya han recibido sus computadoras portátiles, como parte del proceso de distribución de los equipos”.

Molinar subrayó además que “la entrega de las computadoras está acompañada de un programa de capacitación docente y que, mediante el programa Entre Pares, alrededor de 15,600 educadores ya han recibido formación para fortalecer sus competencias digitales y aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas en las aulas”.